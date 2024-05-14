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Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması üzerine Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti.

Yargıtay Başkanlığı için yapılan 37'inci tur seçimlerinde Mehmet Akarca ile Ömer Kerkez yarıştı.

Seçim sonuçlarına göre; 324 oyun kullanıldığı seçimlerde Mehmet Akarca 103, Ömer Kerkez de 193 oy aldı.

ADAYLARDAN BİRİ ÇEKİLMİŞTİ Yaklaşık 1,5 aydır süren seçimlerde, adaylar arasında yer alan 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, geçen hafta Yargıtay üyelerine gönderdiği mesajla, süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ın kurumsal itibarının korunması amacıyla seçimlerden çekildiğini bildirmişti. BAKAN TUNÇ'TAN KERKEZ'E TEBRİK Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR? 1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'da tamamladı. Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulundu. Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi. 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getirdi. Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babası.