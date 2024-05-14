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        Haberler Gündem Güncel EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler

        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler

        Antalya'da yaşayan Taner Baysal'ın EYT düzenlemesiyle emekli olduktan 9 ay sonra emekliliği iptal edildi. 27 yıl öncesinden borcu olduğu söylenen Baysal, ödeme yapıp tekrar başvurarak emekli oldu ancak kendisinden 9 ay boyunca ödenen toplam 101 bin liranın tahsil edileceği öğrenildi. Baykal, "9 aydır aldığım maaşı, faiziyle geri istediler. Öncesinde 6 bin 150 günüm vardı, o zaman da emekliliği hak ediyordum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:41
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        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Taner Baysal, bir otelde aşçılık yaparken, EYT'den yararlanarak geçen yıl mart ayında emeklilik başvurusunda bulundu.

        Başvurusu kabul edilen Baysal, haziran ayından itibaren 7 bin 500 lira olan emekli maaşını almaya başladı. 9 ay boyunca emekli maaşı alan Baysal, mart ayında maaşı yatmayınca SGK’ya başvurdu.

        Maaşının neden kesildiğini anlamaya çalışan Baysal’a, 1997 yılında tarım sigortası girişi olduğu ve 2 bin 500 lira borcu olduğu için maaşının kesildiği, bu nedenle yeniden emekliliğe başvurması gerektiği belirtildi. Baysal, borcu ödeyip nisan ayında tekrar başvuru yaparak emekli oldu. Baysal’a, 9 ay boyunca ödenen toplam 101 bin liranın da her ay 2 bin 500 lira şeklinde emekli maaşından kesilerek tahsil edileceği söylendi.

        "EMEKLİ OLUP OLMADIĞIMI BİLMİYORUM"

        Taner Baysal, kendi sorumluluğu dışında yaşanan olaylardan dolayı bir anda borçlu çıktığını belirterek, "2023 mart ayında EYT düzenlemesiyle başvuru yapıp emekli oldum. 9 ay emekli maaşı aldım. Birkaç ay önce emekli maaşım bir anda kesildi. SGK’ya başvurup sorduğumda borcum olduğu söylendi. O borcu ödedim ancak o an emekli olup olmadığımı bilmiyordum, kafam çok karıştı. Bu durumu maaşım yatmayınca fark ettim. Bunun üzerine gidip görüşünce emekliliğimin iptal edildiğini öğrendim" dedi.

        "FAİZİYLE 101 BİN LİRA ÖDEMEM İSTENDİ"

        Mecburen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Baysal, “1997 yılında tarım sigortasına kayıt yaptırmışım ancak ödeme yapılmamış. Ancak 1 gün dahi sigortası gözükmüyor. Ben SSK’dan emekli oldum. Yine de onu ödedim ve ödediğimi bildirdim. Ancak yeniden emeklilik başvurusu yapmam gerektiği söylendi. Yaptım ve nisan ayından itibaren tekrar emekli olduğumu söylediler. Ancak bu kez 9 aydır aldığım maaşı, faiziyle 101 bin lira olarak geri istediler. Öncesinde 6 bin 150 günüm vardı, o zaman da emekliliği hak ediyordum" diye konuştu.

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