Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, aralarında tetikçi Eray Özyağci ile azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da yer aldığı 22 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.