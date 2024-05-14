Antalya'da, yaklaşık 8 ay önce motosikletiyle otomobile çarpan ve omuriliği zedelenen Efe Can Deligözoğlu (16), kazanın ardından yatağa bağımlı hale geldi.

Bacakları tutmayan Efe Can'ın, bakımını ise eşinden boşanan İran uyruklu annesi Sahra Bedregehy yapıyor. Oğluyla kiraladıkları dairede yaşayan Sahra Bedregehy, geçimini pazarda un ve mısır satarak sağlıyor.

Hem pazara çıkıp hem de yatağa bağımlı olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamayan oğluna bakmak durumunda kaldığını anlatan Bedregehy, pazara da her zaman çıkamadığı için maddi zorluk yaşadığını söyledi. Oğlunun hastanede yatarak tedavi gördüğü takdirde zamanla iyileşeceğine inandığını belirten Bedregehy, Efe Can'ın durumunun günden güne kötüye gittiğini, hastalıklarına her gün bir yenisinin eklendiğini dile getirdi.

Sahra Bedregehy, "8 ay önce motor kazası yaptı. 4 ay yoğun bakımda yattı. Boynundaki kemiklerin tamamı kırıldı ve beyin kanaması geçirdi. Şu an nefes alabilmesi için boğazı delik. Ciğerleri sıkıştırıyor kırılan kemikleri, mecburen boğazını deldiler. Yetişmeye çalışıyorum, hem çalışıyorum hem de dışarıda mısır satıyorum, un satıyorum. Çocuğa bakmaya çalışıyorum. Çocuğun tedavisini maalesef yapamıyorum" dedi.

"EVDE TEDAVİ OLAMIYOR"

Gözyaşı dökerek yardım isteyen anne Bedregehy, "Evde tedavi olamıyor. Hastaneye gitmesi gerekiyor. 2 ay oldu bu çocuk enfeksiyon kaptı ve ayağı görüldüğü gibi şiş. Kusma var, ateş var, bir şey yiyemiyor. Devamlı terliyor çocuk. 2 ay önce ameliyat olması gerekiyordu ama maalesef olamadı, enfeksiyon kaptı.

Lütfen bu çocuğa yardım edin, bu çocuk daha 16 yaşında. Uzun bir ömrü olması gerekiyor. Çocuğum iyileşsin başka bir şey istemiyorum. Bu çocuk günden güne kötüye gidiyor" diye konuştu.