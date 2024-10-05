Maç takvimi 5 Ekim 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
Maç takvimi 5 Ekim 2024 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Bugünün maç programı belli oldu. Dünyanın en fazla takip edilen ligi olan Premier Lig'de 7, La Liga'da 6, İtalya Serie A'da ise 3 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig'de ise 4 karşılaşma oynanacak. Hafta mücadelesine çıkacak. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar…
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5 Ekim bugünün maç programı araştırılıyor. Trendyol Süper Lig maçları yanı sıra yabancı lig maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Premier Lig, La Liga ve Serie A'da önemli karşılaşmalar yer alıyor. Günün maçlarını haberimizde derledik. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Ekim 2024 Cumartesi maç takvimi…
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TRENDYOL SÜPER LİG
13:30 Kasımpaşa - Bodrum FK
16:00 Göztepe - Sivasspor
19:00 Başakşehir - Kayserispor
19:00 Hatayspor - Trabzonspor
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İNGİLTERE PREMİER LİG
14:30 Crystal Palace - Liverpool
17:00 Arsenal - Southampton
17:00 Brentford - Wolverhampton
17:00 Leicester City - Bournemouth
17:00 Manchester City - Fulham
17:00 West Ham - Ipswıch
19.30 Everton - Newcastle United
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İSPANYA LA LİGA
16:00 Espanyol - Mallorca
17:15 Getafe - Osasuna
19:30 Las Palmas - Celta Vigo
19:30 Valladolid - Vallecano
22:00 Real Madrid - Villarreal
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İTALYA SERİE A
16:00 Udinese - Lecce
19:00 Atalanta - Genoa
21:45 İnter - Torino