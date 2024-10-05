Maç takvimi 5 Ekim 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

5 Ekim bugünün maç programı araştırılıyor. Trendyol Süper Lig maçları yanı sıra yabancı lig maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Premier Lig, La Liga ve Serie A'da önemli karşılaşmalar yer alıyor. Günün maçlarını haberimizde derledik. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Ekim 2024 Cumartesi maç takvimi…