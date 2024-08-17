Maç takvimi 17 Ağustos 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar!
Maç takvimi 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Bugünün maç programı belli oldu. Dünyanın en fazla takip edilen ligi olan Premier Lig'de 6, La Liga'da 2 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig'de ise son şampiyon Fenerbahçe 2. Hafta mücadelesine çıkacak. 1. Lig'de de heyecan dolu karşılaşmalar yer alıyor. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar…
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17 Ağustos bugünün maç programı araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları yanı sıra yabancı lig maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Premier Lig, La Liga, Serie A ve Ligue 1’de önemli karşılaşmalar yer alıyor. Günün maçlarını haberimizde derledik. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 17 Ağustos 2024 Cumartesi maç takvimi…
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17 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
İşte 17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar...
- 3
TÜRKİYE - SÜPER LİG
19:15 Kayserispor - Sivasspor (beIN Sports 2)
21:45 Göztepe - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
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- 4
TÜRKİYE - TFF 1. LİG
17:00 Keçiörengücü - Bandırmaspor (TRT Spor)
19:15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü (TRT Spor)
21:45 Manisa FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
- 5
İNGİLTERE - PREMİER LİG
14:30 Ipswich Town - Liverpool
17:00 Newcastle United - Southampton
17:00 Arsenal - Wolverhampton
17:00 Everton - Brighton & Hove Albion
17:00 Nottingham Forest - Bournemouth
19:30 West Ham United - Aston Villa
- 6
İSPANYA - LALİGA
20:00 Osasuna - Leganes
22:30 Valencia - Barcelona
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- 7
İTALYA - SERİE A
19:30 Genoa - Inter
19:30 Parma - Fiorentina
21:45 Empoli - Monza
21:45 Milan - Torino
- 8
FRANSA - LİGUE 1
18:00 Brest - Marsilya
20:00 Reims - Lille
22:00 Monaco - Saint-Etienne