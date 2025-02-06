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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 78 - Real Madrid: 67 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 78 - Real Madrid: 67

        THY EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 78-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:40 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:40
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        Fenerbahçe Beko evinde R. Madrid'i devirdi!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını 78-67 mağlup etti.

        Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 17. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 3'ü üst üste olmak üzere 13. yenilgisini yaşadı.

        Karşılaşmanın ilk 3 dakika 43 saniyesinde iki takım da sayı kaydedemedi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko dış atışlardan, Real Madrid ise boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı.

        İkinci periyodun büyük bir bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Çeyreğin son 2 dakika 25 saniyesinde 12-0'lık seri yakalayarak farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-28 üstün gitti.

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        Üçüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste basketler bulan Real Madrid, 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 46-41. Oyun üstünlüğünü eline alarak farkı yeniden çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli takım, son periyoda 58-47 önde girdi.

        Dördüncü ve son periyotta özellikle Hayes-Davis'in skorer oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-67 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Angolalı pivot Jilson Bango, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

        Karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli oyuncular da takip etti.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Guido Giovannetti (İtalya)

        Fenerbahçe Beko: Zagars 5, Hayes-Davis 20, Guduric 10, Colson 4, Sertaç Şanlı, Hall 6, McCollum 19, Tarık Biberovic 7, Birch, Melli 3, Pierre 4, Bango

        Real Madrid: Campazzo 11, Smith 6, Abalde 6, Fernando 5, Tavares 7, Ibaka 6, Garuba 5, Rathan-Mayes 3, Gonzalez 2, Llull 7, Feliz 9, Ndiaye

        1. Periyot: 16-16

        Devre: 40-28

        3. Periyot: 58-47

        Beş faulle çıkan: 37.12 Fernando (Real Madrid)

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