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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Emlak Konut: 81 - İlkem Yapı Tarsusspor: 67 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Emlak Konut: 81 - İlkem Yapı Tarsusspor: 67

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Emlak Konut, evinde İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:20
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        Emlak Konut evinde kazandı!
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        Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67 mağlup etti.

        Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

        Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Münevver Özemre, Sezer Bor

        Emlak Konut: Thomas 10, Sehernaz Çidal, Macaulay 14, Parks 20, Gueye 26, Gamze Takmaz 8, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu 1, Ceren Akpınar, Feray Laiç, Nimet Çalışkan

        İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 3, Heal 19, Büşra Akgün 8, Alleyne 14, Hurt 19, Banu Şimşek 2, Havva Güngör Peker 2, Ecem Erk, Nisa Yalçın, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak

        1. Periyot: 16-15

        Devre: 36-32

        3. Periyot: 63-51

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