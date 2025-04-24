Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ BAŞLADI | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Playoff serisi ikinci maçında Paris Basketbol'u konuk ediyor. İlk maçı 83-78 kazanan sarı lacivertliler seride durumu 1-0'a getirmişti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol mücadelesinin tarihi ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefeler tutuldu. Bu yıl içinde üç kez karşılaşan iki takım arasında oynanan maçların tamamı Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile sona erdi. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, dörtlü finale yükselen taraf olacak. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Beko-Paris Basketball play-off ikinci maçı 24 Nisan Perşembe bugün saat 20:45'de oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO SERİDE 1-0 ÖNDE!

          THY Euroleague'de sezonun ilk maçını 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko'da ilk maçta Wade Baldwin 15 sayı ve 2 asistlik performansıyla takımı adına en skorer isim olurken Paris Basketball'da ise Nadir Hifi attığı 21 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

        • 5

          İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Habertürk Anasayfa