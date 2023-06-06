Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bir aylık ücretsiz doğalgaz uygulaması nedeniyle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 0.04, beş aylık dönemde ise yüzde 15.26 oranında arttı. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranına göre şekillenecek.

Haziran ayı enflasyonu 2018’de yüzde 2.61, 2019’da yüzde 0.03, 2020’de yüzde 1.13, 2021’de yüzde 1.94, 2022 yılında ise yüzde 4.95 olarak gerçekleşti. Beş yılın ortalaması yüzde 2.13 oldu. Bu yılın haziran ayında enflasyon son 5 yılın ortalaması düzeyinde çıkarsa ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 17.71 olacak. Haziran ayı enflasyonu geçen yılın haziran ayındaki gibi yüzde 4.95 olursa bu kez 6 aylık enflasyon yüzde 20.96’ya ulaşacak.

Mevcut uygulama aynen devam ettiği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artacak. Memur maaş zammı hesaplanırken ise 6 aylık enflasyondan önce ocak ayındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı mahsup edilecek, çıkan sayının üzerine yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı uygulanacak. Örneğin, 6 aylık enflasyon yüzde 17.71 olursa memur maaş zammı yüzde 15.53 olacak. Altı aylık enflasyon yüzde 20.96 olduğunda ise memur maaşları yüzde 18.72 oranında zamlanacak.

OCAK AYINDAKİ REFAH ZAMMI MAHSUP EDİLMEYECEK

Ocak ayında memur maaşlarına normal artışın üzerine 13.52 puan, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da 14.60 puan refah zammı yapıldı. 2022 yılı ocak ayında memurlara verilen 2.5 puanlık ilave zam enflasyondan mahsup edilirken, bu yıl verilen 13.52 puanlık ilave zam enflasyondan mahsup edilmeyecek.

Şayet geçen yılki gibi refah zammı enflasyondan mahsup edilseydi bu yıl ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 21.52 ve altında kaldığı müddetçe memur maaşlarına temmuz ayında hiç enflasyon farkı yansıtılmayacaktı. Sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı.

TEMMUZDA REFAH ZAMMI YAPILACAK MI?

Buraya kadar anlattıklarımız, maaş zammı konusundaki mevcut uygulamanın değiştirilmeden aynen devam etmesi halinde geçerli.

Seçim kampanyası sırasında memur maaşları ve emekli aylıkları ile ilgili yapılacağı belirtilen düzenlemeler hayata geçerse maaş zamları enflasyonun üzerinde olacağı için yeniden refah zammı yapılmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden önce yaptığı açıklamalarda, TBMM’nin seçimlerin ardından yeniden çalışmaya başlamasıyla yapılacak ilk işlerinden birinin 7.500 liranın üzerinde emekli aylığı alan vatandaşları sevindirmek olacağını söyledi. Kamuda en düşük işçi ücretinin brüt 22 bin liraya yükseltilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise en düşük memur maaşını da aynı seviyeye getireceklerini belirtti. En düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon farkı ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını ifade etti. Memur maaşlarında yapılacak bu artışlar emekli memur aylıklarına da aynen yansıyacak.

Bu iki düzenleme hayata geçirilirse temmuz ayında gerek memur maaşlarına gerekse tüm emekli aylıklarına enflasyonun üzerinde bir artış yapılacak. Böylece 2023 yılında iki kez enflasyonun üzerinde bir refah zammı yapılmış olacak. Refah zammı yapılması kararı alınırsa bu konuda yasa değişikliği yapılması gerekecek.

ÖNERİLEN VİDEO