Lyon: 3 - Monaco: 0 (Maç sonucu)

Fransa Ligue 1 Lyon - Monaco maçına sahne oldu.
Lyon ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Anthony Lopes, Jason Denayer, Marcelo, Marçal, Ferland Mendy, Kenny Tete, Houssem Aouar, Nabil Fekir, Lucas Tousart, Bertrand Traore, Memphis Depay
Monaco mücadeleye şu 11'le başladı: Diego Benaglio, Jemerson, Andrea Raggi, Kamil Glik, Benoît Badiashile Mukinayi, Benjamin Henrichs, Youri Tielemans, Aleksandr Golovin, Nacer Chadli, Pele, Radamel Falcao
6. dakikada Houssem Aouar, tabelayı 1-0 yaptı. Dakikalar 34 olduğunda Nabil Fekir ev sahibini 2-0 öne geçirdi. Maçın ilk devresi 2-0 bitti. 59. dakikada Ferland Mendy skoru 3-0 olarak değiştirdi.
Monaco oyuncuları Radamel Falcao, Andrea Raggi ile Lyon oyuncusu Memphis Depay sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Lyon takımında Bertrand Traore, Houssem Aouar, Jason Denayer oyundan çıktı, Moussa Dembele, Pape Cheik Diop, Martin Terrier sahaya girdi, Monaco takımında ise Sofiane Diop ve Han-Noah Massengo girerken Benoît Badiashile Mukinayi ve Pele çıktı. Karşılaşma 3-0 tamamlandı.
Konuk takımda Aleksandr Golovin 48. dakikada kırmızı kart gördü, takımını 10 kişi bıraktı.
İddaa 136 koduyla açtığı bu maçta Lyon kazanır bahsine oynayanlara 1.20 oranını kazandırdı.
Lyon son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik. Monaco ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip.
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