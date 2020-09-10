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Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs, Bulgari gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız lüks devi LVMH, ABD'li Tiffany'yi almak üzere yaptığı anlaşmayı önceden belirlenen 24 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlayamayacağını açıkladı.

LVMH geçen yılın kasım ayında Tiffany'yi 16.2 milyar dolara satın almak üzere anlaştığını açıklamıştı. Ancak LVMH son olarak Fransız hükümetinin kendilerinden satın almayı durdurmalarını talep ettiklerini açıkladı. Bu talebin nedeni ise ABD'nin AB ülkelerinden gelen mallara ek gümrük vergisi getirme tahdidinde bulunması.

MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

Tiffany Yönetim Kurulu Başkanı Roger Farah ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada anlaşmayı tamamlamak için mahkemeye başvuracaklarını belirterek "LVMH'nin işlemin tamamlanmasını engellemek için her türlü aracı kullanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransız hükümetinin müdahalesinden önce bile anlaşmanın Tiffany'nin düşen satışları nedeniyle iptal olabileceği konuşuluyordu. Koronavirüs salgınının etkisiyle Tiffany'nin satışlarında geçen yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 düşüş yaşandı.