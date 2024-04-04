Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol İngiltere Luton Town: 0 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Luton Town: 0 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Luton Town'ı 2-0 yenen Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal rahat kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Luton Town'ı 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Emirates Stadı'nda düşme hattındaki Luton Town'ı konuk eden Arsenal, 24. dakikada Martin Odegaard ve 44. dakikada kendi kalesine Daiki Hashioka'nın attığı gollerle galip geldi.

        Günün diğer maçında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Aston Villa'yı Rodri'nin 11, Philip Foden'ın 45+1, 62 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü, 20. dakikada Jhon Duran attı.

        Puanını 68 yapan Arsenal, maç fazlasıyla Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yerleşti. Manchester City ise Liverpool ile puanını eşitledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        AYM'den gecekondu kararı
        AYM'den gecekondu kararı
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        "Bizde boş tehdit yok"
        "Bizde boş tehdit yok"
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Habertürk Anasayfa