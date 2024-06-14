'Lunatic Asylum' Maximum Uniq'te

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21. yüzyıl pop kültürünün sanat çıktılarını heyecan verici bir sanatçı karması ile temsil eden RED ART İstanbul’dan yeni bir solo sergi! Sanatsal tasarım ve düşüncelerini 2010 yılında aktif olarak hayata geçirmeye başlayan ve Türkiye’nin pop art alanındaki en çarpıcı sanatçıları arasında gösterilen Nesren Jake, beşinci kişisel sergisi Lunatic Asylum ile 5 Temmuz'a kadar Maximum Uniq Hall’de izlenebilecek.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın akıl almaz değişim hızı ve sosyo-ekonomik çıkmazları yıkıcı boyutta yoksulluklara neden olurken, gündelik yaşamda mutluluk sosyal medya ile birlikte önü alınamaz bir tüketim çılgınlığına dönüşmüş durumda. Bu iki çıkmazın yarattığı girdap hepimizi sonsuz bir hızda içine çekiyor. Bunun farkında olup duruma karşı sessiz ve tepkisiz kalmak yıkıcı sonuçlara gebeyken, kendine hayrı olmayan fanilere ‘süper kahramanlık’ sendromu ise artık sadece çizgi filmlerde değil, hayatın her alanında yüksek dozda pompalanıyor.

Markaların dayattığı ideal yaşam tarzları ve hepimizi birer süper kahraman olduğumuza inandıran kimlik sunumları benlik algımızda bozulmalara sebep oluyor. Lunatic Asylum, görsel kapitalizmin yarattığı bu illüzyonu eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyi ve sorgulamayı amaçlıyor. REKLAM Nesren Jake 5. kişisel sergisi için; "Lunatic Asylum’da kahramanları kapitalizmin ikonik markaları ile bir araya getirerek bu figürlerin nasıl birer meta haline geldiğini ve kapitalizmin yarattığı delilik atmosferini eğlenceli bir hale getirdim" diyor. 2017 yılından bugüne sanatçının üretimine tanıklık eden RED ART İstanbul kurucularından Yiğit Aydın ise sergiyle ilgili şunları söylüyor: "Lunatic Asylum’un geldiğinin sinyallerini çok önceden almaya başlamıştım. İçinde yaşadığımız dünyada toplumların soytarıları, diktatörleri ve dolandırıcıları vs. nasıl yücelttiğini kendi yarattığı sanat dünyasında bir süredir izleyen sanatçının, bu yozlaşmışlığı yine kendi tarzıyla ne zaman sanata dökeceğini merakla bekliyordum. Lunatic Asylum sergisinde yer alacak olan Nesren Jake eserlerinin tamamını gördüğümde, sanatın tükenmiş dünyada bize bir şeyler anlatmaya çalışan ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kere daha hatırladım."

REKLAM GİZEM BU SERGİDE SON BULACAK İçinde yaşadığı bu yozlaşmış güruhun her birimiz gibi etkisinde kalmaktan tabi ki nasibini alan Nesren Jake, tüm sanat hayatı boyunca ‘eserlerim benden daha önemlidir’ diyerek yüzünü kimseye göstermemişti. Sanatçının, artık bir şeyleri saklamaya direnci kalmadığı için Lunatic Asylum sergisinde sanat severler ile şahsen buluşacak olması, bu sergiyi 20 yıllık bir gizliliğin bitişi konulu kocaman bir performans haline getiriyor.