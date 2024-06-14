Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Lunatic Asylum' Maximum Uniq'te

        'Lunatic Asylum' Maximum Uniq'te

        Türkiye'nin pop art alanındaki en çarpıcı sanatçıları arasında gösterilen Nesren Jake, beşinci kişisel sergisi Lunatic Asylum 5 Temmuz'a kadar arasında Maximum Uniq Hall'de görülebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 00:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Lunatic Asylum' Maximum Uniq'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        21. yüzyıl pop kültürünün sanat çıktılarını heyecan verici bir sanatçı karması ile temsil eden RED ART İstanbul’dan yeni bir solo sergi! Sanatsal tasarım ve düşüncelerini 2010 yılında aktif olarak hayata geçirmeye başlayan ve Türkiye’nin pop art alanındaki en çarpıcı sanatçıları arasında gösterilen Nesren Jake, beşinci kişisel sergisi Lunatic Asylum ile 5 Temmuz'a kadar Maximum Uniq Hall’de izlenebilecek.

        İçinde bulunduğumuz yüzyılın akıl almaz değişim hızı ve sosyo-ekonomik çıkmazları yıkıcı boyutta yoksulluklara neden olurken, gündelik yaşamda mutluluk sosyal medya ile birlikte önü alınamaz bir tüketim çılgınlığına dönüşmüş durumda. Bu iki çıkmazın yarattığı girdap hepimizi sonsuz bir hızda içine çekiyor. Bunun farkında olup duruma karşı sessiz ve tepkisiz kalmak yıkıcı sonuçlara gebeyken, kendine hayrı olmayan fanilere ‘süper kahramanlık’ sendromu ise artık sadece çizgi filmlerde değil, hayatın her alanında yüksek dozda pompalanıyor.

        Markaların dayattığı ideal yaşam tarzları ve hepimizi birer süper kahraman olduğumuza inandıran kimlik sunumları benlik algımızda bozulmalara sebep oluyor. Lunatic Asylum, görsel kapitalizmin yarattığı bu illüzyonu eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyi ve sorgulamayı amaçlıyor.

        REKLAM

        Nesren Jake 5. kişisel sergisi için; "Lunatic Asylum’da kahramanları kapitalizmin ikonik markaları ile bir araya getirerek bu figürlerin nasıl birer meta haline geldiğini ve kapitalizmin yarattığı delilik atmosferini eğlenceli bir hale getirdim" diyor. 2017 yılından bugüne sanatçının üretimine tanıklık eden RED ART İstanbul kurucularından Yiğit Aydın ise sergiyle ilgili şunları söylüyor: "Lunatic Asylum’un geldiğinin sinyallerini çok önceden almaya başlamıştım. İçinde yaşadığımız dünyada toplumların soytarıları, diktatörleri ve dolandırıcıları vs. nasıl yücelttiğini kendi yarattığı sanat dünyasında bir süredir izleyen sanatçının, bu yozlaşmışlığı yine kendi tarzıyla ne zaman sanata dökeceğini merakla bekliyordum. Lunatic Asylum sergisinde yer alacak olan Nesren Jake eserlerinin tamamını gördüğümde, sanatın tükenmiş dünyada bize bir şeyler anlatmaya çalışan ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kere daha hatırladım."

        REKLAM

        GİZEM BU SERGİDE SON BULACAK

        İçinde yaşadığı bu yozlaşmış güruhun her birimiz gibi etkisinde kalmaktan tabi ki nasibini alan Nesren Jake, tüm sanat hayatı boyunca ‘eserlerim benden daha önemlidir’ diyerek yüzünü kimseye göstermemişti. Sanatçının, artık bir şeyleri saklamaya direnci kalmadığı için Lunatic Asylum sergisinde sanat severler ile şahsen buluşacak olması, bu sergiyi 20 yıllık bir gizliliğin bitişi konulu kocaman bir performans haline getiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nesren Jake
        # Lunatic Asylum
        #Maximum Uniq Hall
        #sanat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa