Piyasada korku ortamı oluşturulması ve yaşanan karalama olaylarının ardından Terra LUNA coindeki düşüş durdurulamıyor. 90 dolar seviyelerinden satılan LUNA coin bir haftalık bir süre içerisinde 40 sentten işlem görmeye başladı. LUNA coin piyasalarında gözlemlenen sert düşüş, Bitcoin piyasalarında da düşüşü beraberinde getirdi. Kripto paralarla ilgilenen vatandaşlar “LUNA coin neden düşüyor, ne kadar düşecek ve sebebi ne?” sorusu gündeme geldi. Peki, LUNA neden düştü, tekrar yükselecek mi? İşte, detaylar…