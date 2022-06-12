ATTİLA GÖKÇE: Stefan Kuntz, takımın eksiklerini sayarken haklı. Onların giderilmesi, takım sistematiğinin oturtulması ve oyuncuların birbirine alışması için zamana ve denemeye ihtiyaçları vardı. İşte Uluslar Ligi’nin belki de en yararlı yanı bu! Bizim futbolumuzda altın kuşak olarak tanımladığımız yeni oyuncuların sahneye çıkması eskisinden daha sık aralıklarla gerçekleşmeye başladı. Bu çok umut veren bir gelişme.