Lüksemburg'da Kovid-19 sertifikası zorunluluğu

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Hükümetin yeni tedbiri, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması üzerine aralıkta geçirilen yasa kapsamında uygulanacak. Bu çerçevede evden çalışma imkanı olmadığı için iş yerlerine gidenler tam aşılı olduklarını ya da daha önce Kovid-19 geçirdiklerini, son 24 saatte hızlı test veya son 48 saatte PCR testi yaptırdıklarını kanıtlayan belge göstermek zorunda kalacak.

Belgeyi göstermeyenlerin işten çıkarılması söz konusu olmayacak. Sağlık kartı olmayanlar ya izin kullanacak ya da yeterli izin süresi bulunmuyorsa ücretsiz izne çıkarılacak.

Lüksemburg hükümeti, uygulamayla aşılama oranlarını yükseltmeyi hedefliyor. Ülkede toplam nüfusun yüzde 65'i tam aşılı, yüzde 42'si takviye dozunu yaptırmış durumda.

Almanya, Belçika ve Fransa arasında bulunan 630 bin nüfuslu Lüksemburg'da son haftalarda Kovid-19 vaka sayıları artarken günlük yeni vakalar 2 bini aştı. Yapılan testlerin yaklaşık yüzde 30'unun pozitif çıktığı ülkede 69 kişi hastanede Kovid-19 tedavisi görüyor, 20 hasta yoğun bakımda tutuluyor.