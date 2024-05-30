Lüks rezidansta genç yazarın şüpheli ölümü! Ev arkadaşı ailesini, ailesi ise ev arkadaşını suçladı

Mesajda, "Seni okumak, seni yazmak, seni hissedebilmek bu hayatta bana anlam katan tek şey. Sana dokunabilmek, bana dokunabilmen tattığım en güzel his. Seni keşfetmek, seni düşünmek, huzurlu huzursuzluk. Seni yok etmek ise, basit bi hata" yazdığı görüldü.