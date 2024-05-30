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        Haberler Gündem Güncel Lüks rezidansta genç yazarın şüpheli ölüm! Ev arkadaşı ailesini, ailesi ise ev arkadaşını suçladı

        Lüks rezidansta genç yazarın şüpheli ölüm! Ev arkadaşı ailesini, ailesi ise ev arkadaşını suçladı

        İstanbul Kağıthane'de lüks bir rezidansta oturan 21 yaşındaki yazar Emir Germi'nin çatıdan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gencin yazarı olduğu kitabından bir bölümü, ölmeden hemen önce sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Ev arkadaşının ifadesinde gencin ailesiyle sorunları olduğunu söylediği, ailesinin ise ölümünden ev arkadaşını sorumlu tuttukları öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:40
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        • 1

          Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 20.40 sıralarında bir kişinin düştüğünü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

        • 2

          Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede ölen bu kişinin 21 yaşındaki yazar Emir Germi olduğu tespit edildi.

          Gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        • 3

          EV ARKADAŞI: AİLESİYLE PROBLEMLERİ VARDI

          Gencin ölümü üzerine başlatılan soruşturmada görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

          Görgü tanıkları genci çatıdan düşerken gördüklerini söylerken, ev arkadaşı Alperen P. ise bu sırada dışarıda olduğunu, Emir Germi'nin ailesiyle problemleri olduğunu öne sürdü.

        • 4

          AİLE EV ARKADAŞINI SUÇLADI

          Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken gencin cenazesini teslim alan ailesinin ise oğullarının ölümünden ev arkadaşı Alperen P.'yi sorumlu tuttuklarını söylediği öğrenildi.

        • 5

          ÖLÜMÜNDEN ÖNCE SOSYAL MEDYADA MESAJ PAYLAŞMIŞ

          Gencin, ölümünden hemen önce kendi yazdığı "Huzurlu Huzursuzluk" kitabından bir bölümü, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

        • 6

          Mesajda, "Seni okumak, seni yazmak, seni hissedebilmek bu hayatta bana anlam katan tek şey. Sana dokunabilmek, bana dokunabilmen tattığım en güzel his. Seni keşfetmek, seni düşünmek, huzurlu huzursuzluk. Seni yok etmek ise, basit bi hata" yazdığı görüldü.

        • 7

          Polisin gencin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor.

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