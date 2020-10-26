Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türkiye eğer sürpriz bir düzenleme daha yapılmazsa 2021 Şubat ayında lüks konut vergisi ile tanışacak. Geçen yıl aralık ayında yapılan düzenleme ile bir yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi eğer yeni bir torba yasa hazırlanmazsa 2021'de yürürlüğe girmiş olacak. Değerli Konut Vergisi 2019 sonuna doğru Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ile birlikte kanunlaşarak yürürlüğe girmişti. Ancak edinilen bilgilere göre 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl daha ertelenmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) torba yasa görüşmeleri sırasında verdiği önerge TBMM'de kabul görmedi. Konaklama Vergisi'nin ertelenmesi ise bilindiği gibi kabul edildi.

İLK TAKSİT ŞUBATTA

TOBB'un teklifinin kabul görmemesi nedeniyle gelecek yılbaşından itibaren lüks konut vergisi geçerli olacak. Bu verginin ilk taksiti şubatta ikinci taksiti ise ağustos ayına ödenecek. Lüks konut vergisinin ilk hali çok yaklaşık 147 bin evi ilgilendiren sert sayılabilecek bir düzenlemeydi. TBMM’den 5 Aralık 2019'da geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen yeni vergilerden biri Değerli Konut Vergisi olmuştu. Düzenleme ile mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutuldu. 5-7,5 milyon liraya kadar binde üç, 7,5-10 milyon lira arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirilmişti.

TEK EVİ OLANLAR LÜKS VERGİSİNİ ÖDEMİYOR

Gelen tepkiler üzerine önce 1 ay ertelenen Değerli Konut Vergisi sonrasında ise önemli oranda düşürülmüş ve 1 yıl da ertelenmişti. Yeni düzenlemeye göre tek evi olanlar hiç bir vergi ödemeyecek. Birden fazla değerli konutu olanların en düşük değerli taşınmazı vergiden muaf olacak. İkinci evden başlayarak kalan evler için 5 milyon liraya kadar yine hiç vergi olmayacak. Değeri 5 ile 7.5 milyon lira arasında değere sahip ev için binde 3 vergi ödenecek. 10 milyon liraya kadar olan evlerin 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 TL (binde 1) aşan kısmı için binde 6 vergi verilecek. 10 milyon liradan fazla olanların vergisi ise 10 milyon liralık kısım için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 olarak alınacak. Konutların değerini Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü devre dışı kaldı.

TAPU KADASTRO DEVRE DIŞI

Kanunun ilk düzenlemesinde konut değerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirleneceğine karar verilmişti. Sonraki düzenlemede ise böyle değer belirleme uygulamasına son verildi, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değerinin esas alınması benimsendi.

5 MİLYONUN ALTI VERGİDEN MUAF

-Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olmayacak.

-Tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.

-Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3;

-Değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6;

-Değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

-Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.