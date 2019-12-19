İHA

Sivas’ta iki kişi arasında çıkar tartışmada silah çekildi. Başından vurulmuş halde berbere sığınan kişi kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sularında Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı yanında meydana geldi. Lüks bir aracın içerisinde konuşan M.S. ile Şeyhmuz Özal tartışmaya başladı. Tartışma her iki kişinin araçtan çıkmasıyla kavgaya dönüştü. Tanıkların ifadelerine göre M.S. belinden çıkarttığı silahıyla Özal'a kurşun yağdırdı.

Kafasından yaralanan Özal, kaçarak bir berber dükkanına sığınmak istedi. Vatandaşların elinden silahı aldığı M.S., polise teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.S. verdiği ilk ifadede olayı alacak verecek meseli yüzünden gerçekleştirdiğini ifade etti. Tanıklar, M.S.'nin cinayeti işledikten sonra kar maskesi taktığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.