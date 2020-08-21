Inter, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'yla karşı karşıya gelirken maça hızlı başlayan Lukaku, henüz 5. dakikada rakip fileleri havalandırdı. 3. dakikada ceza sahasına girerken Diego Carlos tarafından yere düşürülen Lukaku takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçerek skoru 1-0'a getiren Belçikalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 11. maçında da gol atmayı başardı. Tecrübeli oyuncu bu alanda rekor kırmıştı.

RONALDO'YU DA YAKALADI!

Lukaku bu golle Inter tarihine de geçmeyi başardı! 51. resmi maçında 34. golünü kaydeden Belçikalı yıldız, Brezilyalı efsane Ronaldo'nun gol istatistiğini de yakaladı. El Fenomeno, Inter'deki bir sezonunda 47 resmi maçta 34 gol atarken Lukaku bu gol sayısına 51 maçta ulaştı. Belçikalı'nın önünde ise 37 gol atan Samuel Eto'o bulunuyor.