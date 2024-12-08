Luis Nani futbolu bıraktı!

Portekizli oyuncu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Luis Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Harika bir maceraydı. Kariyerimin iniş ve çıkışlarında bana yardım eden ve unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı. Yakında görüşürüz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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Luis Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un yanı sıra Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Estrela Amadora'da forma giydi. The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR — Nani (@luisnani) December 8, 2024