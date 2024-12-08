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        Haberler Spor Futbol Luis Nani futbolu bıraktı! - Futbol Haberleri

        Luis Nani futbolu bıraktı!

        Daha önce ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor forması da giymiş olan Portekizli oyuncu Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 22:47 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:35
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        Luis Nani futbolu bıraktı!
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        Portekizli oyuncu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

        Luis Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Harika bir maceraydı. Kariyerimin iniş ve çıkışlarında bana yardım eden ve unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı. Yakında görüşürüz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

        Luis Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un yanı sıra Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Estrela Amadora'da forma giydi.

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