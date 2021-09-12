Lübnan'da Irak petrol boru hatlarında sızıntı

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Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, kuzeydeki Akkar kentinde Irak petrol boru hatlarından sızıntı oldu.

Geçen hafta benzer bir sızıntı yaşanmış ve sorun giderilmişti. Ancak sorunun giderilmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra sızıntı yinelendi.

Sızıntının boru hatlarının birinde aşınma sonucu gerçekleştiği aktarılan haberde, petrolün tarım arazilerine, sulama kanallarına ve su drenajına kadar yayıldığına belirtildi.

Bölge sakinleri, tutuşma korkusu nedeniyle ve tarım arazilerinde ortaya çıkan çevresel zararı azaltmak için söz konusu boruların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve onarımı için yetkililere başvurdu.

Lübnan Enerji Bakanlığının teknik ekipleri, 5 Eylül'de, Akkar'daki Irak petrol boru hatlarında aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen sızıntıyı onarmıştı.

ÜLKEDEKİ AKARYAKIT KRİZİ

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı. Bu karar sonrası halkın bir kısmı Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmaya çalışmıştı.

Merkez Bankası'nın, akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Ülke genelindeki uzun benzin kuyruklarında zaman zaman gerilim yükseliyor ve silahlı kavgalara dönüşen olaylar da yaşanıyor.

Lübnan'daki Benzin İstasyonu Sahipleri Sendika Üyesi George el-Braks, gelecek haftanın sonunda ülkedeki akaryakıt istasyonlarında yakıtın biteceği öngörüsünde bulundu.