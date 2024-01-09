Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı Mikati: Güney Lübnan'da uzun vadeli istikrar için müzakereye hazırız

        Lübnan Başbakanı Mikati: Güney Lübnan'da uzun vadeli istikrar için müzakereye hazırız

        Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması ve Lübnan'ın da çatışmaların odaklarından biri haline gelmesinin ardından, ülkesinin güneyinde uzun vadeli bir istikrar sağlanması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:59 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan Başbakanı: Müzakereye hazırız
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mikati ile Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, başkent Beyrut’ta bir araya geldi.

        Görüşmede, BM Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro ile Siyasi Danışmanı Herve Lecoq da hazır bulundu.

        Mikati, uluslararası topluma İsrail saldırılarını durdurma çağrısını yineleyerek, "Lübnan, Güney Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin'in kuzey sınırlarında uzun vadeli bir istikrar sürecinin sağlanması için müzakerelere başlamaya ve uluslararası kararlara, ateşkes anlaşmasına ve 1701 Kararına uymaya hazırdır." dedi.

        REKLAM

        BM Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix ise tüm tarafları sükunete davet ederek, Lübnan'ın güneyinde ordunun desteklenmesi ve UNIFIL ile yakın işbirliğini sürdürmesi çağrısında bulundu.

        BM Yetkilisi, Lübnan Meclis Başkanı'yla da görüştü

        Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi.

        Bölgede ve Lübnan'da devam eden gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını ifade eden Lacroix, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile birlikte gerilimin azaltılması ile kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çabalarının devam edeceğini vurguladı.

        Lübnan Meclis Başkanı Berri ise İsrail’in Lübnan'da sivilleri, hatta ambulansları ve basın mensuplarını hedef alarak sadece 1701 numaralı BM kararını değil, tüm angajman kurallarını ihlal ettiğini vurguladı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lübnan
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Habertürk Anasayfa