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        Haberler Gündem Güncel Otomobil viyadüğün temeline uçtu! - Gündem haberleri

        Otomobil, otoyol inşaatı viyadük temeline uçtu; 3 ölü

        Aydın'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde bir otomobil yapımı devam eden viyadüğün temeline uçtu. Feci kazada araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:22
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        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre Yenipazar-Bozdoğan yolu kenarındaki otoyol inşaatının viyadük temelinde bugün saat 08.30 sıralarında otomobil fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 metre yükseklikten viyadük ayak temeline uçan otomobilin kaza sırasında kırılan ön camından fırladıkları belirlenen Sedat Pehlivan (53), İbrahim Yaşar (47) ve İsmail Büyükgümüş'ün (61) cansız bedenlerine ulaştı.

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        Ölen 3 kişinin cenazesinin temel çukurundan çıkarılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

        Jandarma ve savcının incelemesinin ardından cenazeler temel çukurundan çıkarılıp, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Otomobilin İsmail Büyükgümüş'e ait olduğu, ancak kaza sırasında direksiyonda İbrahim Yaşar'ın olduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #son dakika
        #Aydın
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