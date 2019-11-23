Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat'ın hafif ticari modeli Fiorino’nun 1.4 litre hacimli benzinli modeline LPG seçeneği eklendi. 'Fiorino Eko' adıyla satışa çıkan modelin, dizel versiyona göre zararlı gazların salınımını azalttığı ve kullanım maliyetlerini düşürdüğü belirtiliyor.

3 yıl-150 bin kilometre garantisiyle yollara çıkan ticari model, Tofaş Fabrikası’nda özel olarak tasarlanan “Eko Butonu” ile benzinden LPG’ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor.

Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilecek Fiorino Eko’da lansmana özel otogaz kampanyası sunuluyor.

Bu kapsamda, Fiat Fiorino Eko’yu, 30 Kasım 2019 tarihine kadar satın alacaklar için 1 yıl boyunca Aygaz/Mogaz istasyonlarından toplamda 3 bin 500 TL’ye kadar olan otogaz alımlarında yüzde 20 indirim fırsatı bulunuyor.

Öte yandan, mevcut kredi kampanyası ile 70 bin TL tutarında, 36 ay vadeye kadar yüzde 0.49 faizli kredi seçeneği de Kasım ayı sonuna kadar Fiat Fiorino Eko satın alacak müşterilere sunuluyor.