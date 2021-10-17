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Lourdes Leon'dan annesi Madonna'ya eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı! - Magazin haberleri

Lourdes Leon'dan annesi Madonna'ya eleştiri

Popun kraliçesi Madonna'nın aktör Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lourdes Leon, ünlü şarkıcı ile anne-kız ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki Lourdes, "Annem tam bir kontrol manyağı ve hayatım boyunca beni kontrol etti. Liseden mezun olur olmaz ondan tamamen bağımsız olmam gerekiyordu" diye konuştu

17.10.2021 - 16:22 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü yıldız Madonna'nın kızı Lourdes Leon, mezun olduktan sonra annesinden ekonomik olarak bağımsız olduğunu ifade etti.

  • Interview Magazin'e konuşan Leon, 63 yaşındaki Madonna için, "Sanırım annem diğer ünlü çocuklarını görüp 'Benim çocuklarım böyle olmayacak' dedi." ifadelerini kullandı.

  • Modellik yapan Lourdes Leon, "Eğer ebeveynleriniz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa bu, onlara sizin üzerinizde baskı yapma fırsatını veriyor." dedi.

  • "HAYATIM BOYUNCA BENİ KONTROL ETTİ"

    25 yaşındaki model, daha sonra "Annem tam bir kontrol manyağı ve hayatım boyunca beni kontrol etti. Liseden mezun olur olmaz ondan tamamen bağımsız olmam gerekiyordu." şeklinde konuştu.

  • "ANNEMİN BU ÖZELLİĞİNİ MİRAS OLARAK ALMADIM"

    Ayrıca annesini övmeyi de ihmal etmeyen Lourdes Leon, Madonna'nın muhtemelen gördüğü en çalışkan insan olduğunu söyleyerek, "Maalesef bu özelliği miras olarak almadım." dedi.

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