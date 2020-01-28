Louis Bourgeois'den ilham alacaklar

Açık Diyalog İstanbul çocukları sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Düzenlenen atölye çalışmalarında çocuklar her ay farklı bir sanatçı tanıyor. 8 Şubat Cumartesi günü 12.30 - 14 saatleri arasında Pınar Yılmaz'ın yürüttüğü atölyede, 7 ile 11 yaş grubu çocuklara Fransız Heykeltıraş Louis Bourgeois'in hayatı, sanatı ve çalışmaları anlatılacak. Daha sonra da katılımcılar Bourgeois''in çalışmalarından aldıkları ilhamla kendi 2 ve 3 boyutlu çalışmalarını yapacak.