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Türkiye'de birçok ilkleri gerçekleştiren, yaptığı organ nakilleriyle pek çok canı kurtaran Prof. Dr. Alp Gürkan löseminin bir türü olan ALM'ye yakalandı. Prof. Dr. Gürkan, yıllarca hastaları için nakil çağrısında bulunmuştu şimdi ise Gürkan için donör çağrısı yapılıyor. Prof. Dr. Gürkan'ın daha çok hayat kurtarabilmesi için ilik nakli olması gerekiyor.

"İYİLEŞEBİLMEM İÇİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ OLMAM LAZIM"

Prof. Dr. Alp Gürkan, "Yıllardır organ nakliyle uğraşıyorum ve her zaman organ bağışının önemli olduğunu belirtiyorum. 'Bir gün size de lazım olabilir. Bu hastalığın ne zaman çıkacağı belli olmaz' diyordum. Bugün bana lazım oldu. İyileşebilmem için kemik iliği nakli olmam lazım. Halkımızı kemik iliği, kök hücre vericisi olmaya davet ediyorum" dedi.

BİRÇOK 'İLK'E İMZA ATTI

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, Türkiye'de yapılan organ nakli operasyonlarında öncü olan isimlerden biri oldu. İlk çapraz böbrek nakli, ilk laparoskopik verici ameliyatı, ilk ince bağırsak nakli gibi operasyonları başarıyla uyguladı. Yıllarca birçok kurumda organ nakli kurumu kurdu. Yapılan organ bağışları sayesinde yüzlerce hastanın hayatını kurtardı.