Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, sahasında Boston Celtics'i 114-112 yenerek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Anthony Davis'in 32 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı maçta, LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Celtics'te 41 sayı üreten Jayson Tatum maçın en skorer ismi olurken, Jaylen Brown 20, Daniel Theis 16 sayıyla maçı tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Milwaukee Bucks, organizasyon tarihinde en erken play-offlarla ulaşan takım oldu.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 114-112

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 127-81

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 128-116

Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 131-103

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 101-115

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 107-104