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        Haberler Spor Basketbol NBA Los Angeles Lakers kazandı, LeBron James NBA tarihine geçti! - Basketbol Haberleri

        Los Angeles Lakers kazandı, LeBron James NBA tarihine geçti!

        NBA'de Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 131-99 mağlup etti. Lakers'ın süperstarı LeBron James, kaydettiği 17 sayıyla NBA tarihinde 39 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Utah Jazz'da ise milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:05
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        LeBron James NBA tarihine geçti!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 131-99 mağlup etti.

        NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in 39 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olma unvanını elde ettiği maçta Jazz'ı 32 sayı farkla yendi.

        Karşılaşmayı 17 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle tamamlayan 38 yaşındaki James, 2291 üç sayılık atışa ulaşarak bu alanda Vince Carter'ı geçti ve tüm zamanların en çok üçlük atan 7. oyuncusu oldu.

        Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 16 ribaunt, D'Angelo Russell 20 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.

        Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 18 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Jazz'da, John Collins 15 sayı, 4 ribaunt, Collin Sexton 14 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik katkı sağladı.

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        Gecenin öne çıkan diğer mücadelesinde Indiana Pacers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 157-152 mağlup etti. İki takımın toplam 309 sayıyı ulaştığı mücadele, normal sezonda son 32 yılın en çok sayı üretilen maçı olarak tarihe geçti.

        SONUÇLAR

        Orlando Magic-Toronto Raptors: 126-107

        Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 152-157

        Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 119-122

        Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 120-107

        Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 131-99

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