Loreena McKennitt, Türkiye'ye geliyor

Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, çıkacağı dünya turnesi çerçevesinde Türkiye'ye de konser verecek. 30 yılı aşan kariyerinde 'Eklektik Kelt' müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, yeni albümü 'The Road Back Home' ardından çıktığı 'The Mask and Mirror 30. Yıl Turnesi' çerçevesinde 30 Haziran’da İzmir, 1 Temmuz’da Ankara, 2 Temmuz’da İstanbul konserleri ile dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Loreena'nın 2024'te yayınladığı albümü 'The Road Back Home' sanatçının köklerine kariyerinin başlangıcına, folk dünyasındaki ilk günlerine ve folk dünyasının karakteristik topluluk kültürüne bir tür müzikal geri dönüşü yansıtıyor.

Hint - Avrupa kökenli kavimlerden Bedeviler'e uzanan çağdaş fikirlerin zengin ve eklektik bir sunumu niteliğinde olan, Nyckelharpa (İsveç halk çalgısı), ud, kanun, Flamenko gitar, vurmalılar gibi çeşitli enstrümanlarla bezeli albümde ünlü sanatçı McKennitt vokallerin dışında piyano, klavye, akordeon ve arp çaldı. GRAMMY ÖDÜLLERİNE 2 KEZ ADAY GÖSTERİLDİ Dört kıtada altın, platin ve multi - platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennitt, başarılı kariyeri boyunca aralarında Kanada'nın en önemli müzik ödülü Juno'nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü'nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine ise 2 kez aday gösterildi.

LOREENA MCKENNITT HAKKINDA Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, 1985'te yayınladığı 'Elemental' albümüyle çıkış yaparak adını kısa sürede duyurdu. McKennitt, kariyeri boyunca Brian Hughes, Donald Quan, Hugh Marsh, Caroline Lavelle, Stefn Hannigan, Rick Lazar, Hossam Ramzay, Annbjrg Lien, Nigel Eaton, Manu Katché, Charlie Jones, Ben Grossman, Jason Hann, Tal Bergman, Tim Landers, Clive Deamer, Ed Henley, Haig Yazdjian, Panos Dimitrakopoulos, Sokratis Sinopoulos ve Georgios Kontogiannis gibi farklı ülkelerden başarılı müzisyenlerle iş birliği yaptı. 2006 sonbaharında yayınlanan 7. stüdyo albümü An Ancient Muse’un stüdyo kayıtlarını İngiltere’deki Real World Stüdyoları’nda gerçekleştiren McKennitt, Katibim (Üsküdar’a Giderken) şarkısından esinlendiği 'Sacred Shabbat' ve yoğun ud ve kanun sesleriyle süslü 'The Gates of Istanbul' şarkılarına da yer verdi. 'Caravanserai' şarkısının single olarak yayınlandığı albümün tanıtım filmi ise Peri Bacaları’nda çekildi.

Loreena McKennit, 30. sanat yılını kutladığı 2014 yılında 'The Journey So Far' albümünü, 2018'de de son albümü 'Lost Souls'u hayranlarıyla buluşturdu.