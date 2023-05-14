Loreen, Eurovision'u ikinci kez kazanarak bir ilki gerçekleştirdi - Magazin haberleri

DHA

Eurovison Şarkı Yarışması'nda bir ilk gerçekleşti.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveçli Loreen, ikinci kez birincilik kazandı. Loreen, Eurovision Şarkı Yarışması'nı 2012'den sonra 2023'te de kazanarak iki kez birincilik elde eden ilk kadın şarkıcı oldu.

Loreen'in 'Tattoo' (Dövme) adlı şarkısıyla kazandığı birincilikle İsveç, yarışmayı yedinci kez zirvede tamamlandı.

ABBA'NIN ZAFERİNİN 50. YILINDA İSVEÇ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK İsveç'in toplamda 583 puanlık zaferi, Abba'nın 1974'te Waterloo ile kazandığı tarihi zaferinin 50. yıldönümünde yani 2024 Eurovision'una yarışmaya ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor.

Bu yılki sırlamada diğer ülkeler ise şöyle; İkinci sırada Finlandiya'dan Kaarija grubu 526 puan aldı, üçüncü sırada ise İsrail'den Noa Kirel ise 362 puan aldı.

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