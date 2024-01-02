Londra'da Geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni yapıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da, geleneksel olarak düzenlenen Yeni Yıl Geçit Töreni (LNYDP) binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.
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Yeni yılın ilk günü Green Park'taki ünlü The Ritz Otel'in önünden başlayan tören alayına, birçok ülkeden dansçı, müzisyen, akrobat, performans sanatçısı ve okulların bando takımları katıldı.
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Renkli gösterilere sahne olan kortejde ayrıca farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar yer aldı. Geçit töreninde kros motosikletleri akrobasi gösterileri yaptı.
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Kortej Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi başkentin ünlü noktalarından geçti.
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Geçit töreni, yol boyunca toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla izlendi.
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Tören, Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Bakanlıklar gibi binaların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde sona erdi. Korteje katılan gruplar, burada kurulan tribünler önünde son gösterilerini yaptı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.