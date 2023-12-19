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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1 Ocak'tan itibaren lokanta ve kafeler fiyat listesini giriş kapısına koyacak - İş-Yaşam Haberleri

        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu

        Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete´de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 08:23 Güncelleme: 19.12.2023 - 08:27
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        Resmi Gazete’de, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Ocak’tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

        Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin hizmetin sunulduğu iş yerlerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne koyulması zorunlu olacak. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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