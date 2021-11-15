Loç Vadisi'nin dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'nun çıkışından başladığına işaret eden Keleş, "Kanyon içinden akan Devrekani Çayı'nın etrafı bir sürü doğal güzelliklerle çevrili. Dünyanın en kaliteli kayın ağaçları burada. En güzel ilkbahar ve en güzel sonbahar burada yaşanıyor. Birçok doğa fotoğrafçısı ve doğaseverin bulmak istediği her türlü güzellik burada mevcut" dedi.