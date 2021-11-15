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Loç Vadisi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi, turkuaz renkli çayıyla büyüledi. Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "En güzel ilkbahar ve en güzel sonbaharın yaşandığı yerlerden biri. Birçok doğa fotoğrafçısı ve doğaseverin bulmak istediği her türlü güzellik burada mevcut" dedi

15.11.2021 - 10:01 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi, turkuaz renkli çayı ve rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.

     

  • AA'nın haberine göre dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak değerlendirilen Valla Kanyonu çıkışında başlayıp, yaklaşık 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

     

  • Küre Dağı Milli Parkı'nda bulunan vadi, biyoçeşitliliği, endemik türleri ve yaban hayatıyla çok özel bir alan olmanın yanı sıra sonbahar aylarında görsel şölen sunuyor.

     

  • Zaman zaman 1200 metreyi bulan derinliğe sahip vadinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın turkuaz renkli suyu, her mevsim ziyaretçilerini etkiliyor.

     

  • Vadiden geçen suda yazın serinleyen ziyaretçiler, sonbaharda rengarenk ağaçlar arasında yürüyüş yapabiliyor.

     

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