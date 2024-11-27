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        Haberler Bilgi Spor Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler Liverpool maçında oynayacak mı?

        Şampiyonlar Ligi'nde haftanın merakla beklenen maçı bugün oynanıyor. İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Liverpool, bu unvanını korumak istiyor. Galibiyet serisi yakalamak isteyen eflatun-beyazlılar ise İngiltere deplasmanından mutlak 3 puanla dönmek istiyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Arda Güler ilk 11'de mi sorosunun yanıtı için Ancelotti'nin kadro tercihi araştırılıyor. Peki Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, dev maçın canlı yayın kanalı ve saati…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:11
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İngiliz devi Liverpool, İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk ediyor. Yeni sezona Arne Slot yönetiminde başlayan Liverpool, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibini yenmeyi amaçlıyor. Ligde kendisinden beklenen performansın gerisinde kalan Real Madrid ise çıkış yakalamayı hedefliyor. Carlo Ancelotti’nin milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Dev maçın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

        • 2

          LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçında Liverpool ve Real Madrid kozlarını paylaşacak

          Liverpool - Real Madrid maçı, 27 Kasım Çarşamba günü saat 23:00’te başlayacak.

        • 3

          LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Liverpool - Real Madrid maçı, TRT’nin dijital platformu Tabii Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

          TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr

        • 5

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?

          Eflatun-beyazlılarda uzun süredir formasına hasret kalan Arda Güler, Leganes mücadelesine ilk 11’de başladı. Ancelotti’nin fırsatını iyi değerlendiren milli oyuncu performansıyla dikkat çekti. 75 dakikada oyundan çıkan Arda Güler, 1 asist yaptı.

          Liverpool mücadelesi öncesinde Real Madrid’de Rodrygo, Vinicius Junior, Tchouameni, Carvajal gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Ancelotti’nin Arda Güler’e Liverpool mücadelesinde ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

        • 6

          REAL MADRİD BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

          Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar ligde Barcelona’nın 6 puan gerisinde bulunurken Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

          Lille ve Milan karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan İspanyol ekibi, Liverpool deplasmanından üç puanla dönerek tekrar çıkış yakalamak istiyor.

        • 7

          LİVERPOOL 3. SIRADA

          Devler Ligi’nde Liverpool puan kaybı yaşamayan tek takım olarak dikkat çekti. İngiliz ekibi, Milan, Bologna, Bayer Leverkusen ve Leipzig’i mağlup etmeyi başardı.

          Arne Slot’un öğrencileri çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanırken 12 puanla yoluna devam ediyor.

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