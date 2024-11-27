Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İngiliz devi Liverpool, İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk ediyor. Yeni sezona Arne Slot yönetiminde başlayan Liverpool, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibini yenmeyi amaçlıyor. Ligde kendisinden beklenen performansın gerisinde kalan Real Madrid ise çıkış yakalamayı hedefliyor. Carlo Ancelotti’nin milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Dev maçın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Liverpool- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…