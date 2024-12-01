Liverpool: 2 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'ta oynanan dev maçı kazanan 2-0'lık skorla Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cody Gakpo ve 78. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

LIVERPOOL 13. HAFTADA ŞAMPİ...

Bu sezon 13. lig maçında 11. galibiyetini elden Liverpool, puanını 34'e çıkardı ve en yakın takipçisi Arsenal ve Chelsea ile aradaki puan farkını 9'a çıkardı.