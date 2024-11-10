Liverpool: 2 - Aston Villa: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Liverpool, evinde Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. Darwin Nunez ve Mohamed Salah'ın golleriyle galibiyete ulaşan lider Liverpool, puanını 28'e yükseltti ve en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Aston Villa ise haftayı 18 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Liverpool oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Darwin Nunez, 84. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Bir gol ve 1 asist yapan Muhammed Salah, karşılaşmada öne çıkan isim oldu.
Liverpool ligde üst üste 2., toplamda ise 9. galibiyetini aldı. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, ilk kez 4 maç üst üste mağlubiyet yaşadı.
FARK 5'E ÇIKTI!
23 puanlı Manchester City'nin kaybettiği haftada Arne Slot'un takımı puanını 28'e çıkardı. Aston Villa 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Southampton ile karşılaşacak. Aston Villa ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.