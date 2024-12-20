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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Livakovic'ten sakatlık ve Mourinho sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Livakovic'ten sakatlık ve Mourinho sözleri!

        Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, ülkesinden Nova TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:17
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          Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinden Nova TV'ye açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığa dair soruya Dominik Livakovic, "Çok acı çektim. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Bazı öngörülere göre 3-4 hafta sürecek ama tedaviye göre daha erken dönebilirim. Yeni bir ara geliyor. İyileşmek için zamanım olacak" cevabını verdi

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          Nove TV'ye açıklamalarda bulunan Dominik Livakovic, Jose Mourinho ile ilgili şu sözleri dile getirdi:

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          "Jose Mourinho özel biri. Oyuncularla iletişiminde bunu görebilirsiniz, buna çok önem veriyor. Antrenmanlara ilk gelen, en son çıkan o. Maça hazırlanırken harika bir iş çıkarıyor, en iyisi diyebilirim. En büyük teknik direktörlerden biriyle çalışma deneyimi yaşadığım için mutluyum."

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