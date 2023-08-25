Livakovic imzayı attı

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.