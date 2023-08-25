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        Livakovic imzayı attı

        Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic imzayı attı. Livakovic, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 16:08 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:08
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          Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi. 40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.

        • 2

          İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          Dominik Livakovic ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

        • 4

          BU SEZON 12. TRANSFER OLDU

          Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

        • 5

          Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.

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