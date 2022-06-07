Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milli takım lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında ise üç puanı bulunan Lüksemburg, Faroe Adaları'na konuk olacak.