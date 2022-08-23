Litvanya'dan AB'ye çağrı: Rus turistleri almayın

AA

Litvanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, Rusya'dan gelen turistlere vize yasağı uygulama çağrısında bulundu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus turistlere vize yasağı konusunda basına yaptığı açıklamada, "Avrupa eksenli bir çözüm aradığını", bu çözümün daha "sürdürülebilir" ve "yasal" olduğunu belirtti.

Landsbergis, "Bu tür bir çözüm bulunmazsa bölgesel çözüm aramaktan kaçınmayız." ifadesini kullandı fakat bölgesel çözüm ifadesini detaylandırmadı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısının başlamasının ardından AB, Rusya'dan üye ülkelere hava yolu seyahatlerini yasakladı.

Buna karşın Rus vatandaşlarının kara yoluyla AB ülkelerine girişi hala serbest.

Estonya hükümeti 11 Ağustos'ta, Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını duyurmuş ve AB ülkelerine de aynı kararı uygulama çağrısında bulunmuştu.

Konuya ilişkin AB'den yapılan açıklamada, topyekun turist vizesi yasağının kurallara aykırı olduğu ve her vize başvurusunun ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.