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        Haberler Dünya Litvanya'da konuşlu ABD taburu ülkede süresiz kalacak

        Litvanya'da konuşlu ABD taburu ülkede süresiz kalacak

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından özellikle NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik hassasiyeti artarken, Litvanya, ABD ordusunun süresiz olarak ülkelerinde konuşlanmasına onay verdiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:51
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        ABD ordusu Litvanya'da süresiz kalacak
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        Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, ülkesindeki ABD taburunun planlandığı gibi 2026'ya kadar değil süresiz olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

        Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Kasciunas, ABD'nin Litvanya'da konuşlanmış kuvvetinin durumu hakkında Estonya merkezli Baltık Haber Ajansına (BNS) demeç verdi.

        Kasciunas, "Washington'a ziyaretim sırasında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığından (Pentagon), Litvanya'daki ABD taburunun planlandığı gibi 2026'ya kadar değil, süresiz olarak kalacağına dair güçlü ve açık bir mesaj aldım." diye konuştu.

        ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığının "vazgeçilmez" olduğuna dikkati çeken Kasciunas, ülkesinde, Rusya'yı caydırabilecek gücün bulunmasının gerekli olduğunu vurguladı.

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        Kasciunas ayrıca ABD'nin Javelin tanksavar füzelerinin Litvanya'ya teslimatında gelişme olduğunu ve füzelerin ay sonuna doğru ulaşacağını aktardı.

        Eski Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Ekim 2022'de, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD taburunun 2026'ya kadar görevine devam edeceğini açıklamıştı.

        Litvanya Savunma Bakanı Kasciunas'ın ABD ziyareti

        Bakan Kasciunas, birçok ABD'li isimle Litvanya ve ABD arasında savunma alanındaki işbirliğini görüşmek için ABD'ye gitmişti.

        ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinden William LaPlante'nin de aralarında bulunduğu siyasi temsilcilerle görüşme yapan Kasciunas'ın bu ülkedeki ziyareti sürüyor.

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