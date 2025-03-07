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        Lise öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele yürüyüşü

        İstanbul'da Avcılar Lisesi öğrencileri "1-7 Mart Yeşilay Haftası" kapsamında bağımlılıkla mücadele için yürüyüş yaptı. Farkındalık yaratması amaçlanan çalışmada lise öğrencileri sokakta broşür ve rozet de dağıttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:45
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        Liselilerden bağımlılıkla mücadele yürüyüşü
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        İstanbul'da Avcılar Lisesi öğrencileri "Yeşilay Haftası" kapsamında bağımlılıkla mücadele için yürüyüş yaptı.

        Avcılar Lisesi'nin Genç Yeşilay Kulübü üyesi öğrencileri Marmara Caddesi'nde bir araya geldi.

        1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yeşilay Haftası" nedeniyle bir araya gelen öğrencilere Yeşilay Şube Başkanı Ufuk Güneş ve diğer yetkililer de eşlik etti.

        "Hepimiz için bağımsız bir gelecek" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, metrobüs üst geçidinde ellerindeki broşür ve rozetleri dağıttı; ardından da Marmara Caddesi'ne yürüdü.

        Lise öğrencileri Marmara Caddesi'nde bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra broşür dağıttı.

        Yürüyüşle ilgili bilgi veren Şube Başkanı Ufuk Güneş, "Avcılar Lisesi'nden başlayarak Avcılar yan yoldan metrobüs durağına geldik. Vatandaşlarımıza Yeşilay'ın farkındalığını göstermek için, bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşayabilmeleri ve sağlıklı bir geleceği oluşturmak için bir farkındalık oluşturmak istedik. Yeşilay dünyada beş bağımlılıkla mücadele eden tek sivil toplum örgütü. Öğrencilerimize okullarda, gençlerimize üniversitelerde, insanlarımıza mahallelerde sokaklarda önleyici anlamda eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugün de farkındalık oluşturmak istedik. Bağımlı olarak kaybettiğimiz her bir gencimiz bu ülke topraklarından kaybedilmiş bir parçadır. Hepimiz için sağlıklı mutlu bağımsız bir gelecek için Yeşilay’da buluşalım" dedi.

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        #Yeşilay Haftası
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