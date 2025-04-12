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        Haberler Gündem Eğitim Liselerde 'açığa alma' iddiası

        Liselerde 'açığa alma' iddiası

        30'dan fazla proje okuldaki muhalif olduğu belirtilen öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirildiği, bu öğretmenlerin yerine atanan isimlerin de liyakattan uzak olduğu iddiaları üzerine Bakanlık kaynakları açıklama yaptı. İşte bazı liselerde protesto gösterilerinin de düzenlendiği konuyla ilgili ortaya atılan iddialar ve yetkililerin verdiği yanıtlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:34
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        Liselerde 'açığa alma' iddiası
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        İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, 30’dan fazla proje okulda yapılan atamalarda muhalif olduğu belirtilen öğretmenlerin yerlerinin değiştirildiği öne sürüldü. Yeri değiştirilen öğretmenlerin boykot ve iş bırakma gibi eylemlere de katıldığı iddia edildi.

        79 bin 286 öğretmen, 5 bin 318 yönetici görev yaptığı proje okullarına atanan yeni isimlerin ise kriterlerin aksine siyasi tercihlerle atandığı da konuya ilişkin bir başka iddia.

        ÖĞRENCİLER EYLEMDE

        Bu iddiaların ardından bazı liselerde öğretmenlerini geri isteyen öğrencilerin de eylem yaptığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

        Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi de bu iddiaların ardından protesto gösterisi düzenlenen okullardan biri oldu. Öğrenciler 33 öğretmenin kadro dışı kaldığı iddiasının ardından okul bahçesinde tepkilerini dile getirdi.

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        IRMAK: LİYAKATTAN UZAK

        BirGün gazetesine konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "2025 yılı atamaları tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine şeffaflıktan uzak, liyakat ilkesini hiçe sayan bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Proje okullarına yapılan atamalarda süreç; somut, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmıyor. Tamamen siyasi ve idari takdirle şekillendiriliyor. Bakanlık; herhangi bir kriter ilanı yapmadan, kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi objektif göstergelere bakmadan, istediği öğretmeni ya da eğitim yöneticisini proje okullarına atayabilmektedir. Emek, birikim ve mesleki yetkinlik yok, adalet yok, hakkaniyet yok" dedi.

        BAKANLIK NE DİYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak Anadolu Ajansı'nın Teyit Hattı, Bakanlık kaynaklarına dayandırarak söz konusu iddiaların doğru olmadığına ilişkin bir haber yayınladı. Haberde iddia edildiği gibi bir açığa almanın söz konusu olmadığı belirtilirken Bakanlık kaynaklarına atfen şu ifadelere yer verildi:

        "İddiaların sokak olayları veya muhalif olmak vs. saiklerle alakası yok. Her sendikadan her görüşten öğretmenler görev alıyor, kriter asla o değildir, olamaz. Proje okulları ile ilgili açığa alınma paylaşımları doğru değil. Devlet memurlarında açığa alınma, suç işleme sonunda soruşturma sonucunda yapılan bir işlemdir. Proje okulları görevlendirmeleri, dört yıl süreli bir iştir ve süre bitiminde yeniden değerlendirme sonucunda yapılır. Yeniden görevlendirilememesi durumunda da alanında bir eğitim kurumuna görevlendirilir. Yıllardır usul böyledir ve her zaman da bu usulden olmuştur."

        TOSU: YANLIŞ BİLGİ

        Haberde Eğitim-Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Tosu'nun görüşlerine de yer verildi. "Yanlış bir bilgi. Açığa alınma diye bir şey yok." dedi. Söz konusu gelişmeyle ilgili olarak temel itiraz noktasının şeffaflık olabileceğini belirten Tosu şu bilgileri paylaştı:

        "Konu proje okullarla ilgili. Proje okullarda 4 yıl sonunda atama gerçekleşiyor. 2025 yılı itibariyle süre doldu. Öğretmenlerin aynı yerde ikinci kez 4 yıl daha devam etme ya da başka bir yerde görev alma talepleri olabiliyor. Önemli bir kısmı görev yaptıkları okullarda devam etmeyi tercih edebiliyor. Kıdem, performans, memnuniyet vb. kriterlerde bir sorun yoksa tercihleri yönünde bir beklenti oluyor. Mevcut durumda kadro fazlası oldular, yani il emrine verilmiş oldular. Şimdi norm kadro fazlasıyla ilgili atama gündeme gelecektir. Tayin, resen atama gibi işlemler…"

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