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23 yıldır devam eden liselerarası müzik yarışmasının bu yılki ayağı tamamlandı. 'İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması'nda kazananlar belirlendi. Toplam 82 bin 500 TL para ödülünün yanı sıra çeşitli ödüllerin verildiği yarışmanın finalinde 158 performans yarıştı

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Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen 'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu' ödülüne sahip, bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen 'İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

'İcra', 'İcra Orkestra', 'İcra Kız Solist', 'İcra Erkek Solist', 'İcra Enstrüman', 'Bireysel Kız Solist', 'Bireysel Erkek Solist', 'Beste', 'Enstrüman', 'Umut Vaad Edenler', 'Jüri Özel Ödülü', 'Basın Özel Ödülü' dallarında finale kalan 158 performanstan dereceye girenler belirlendi.

Yarışmanın kurucusu ve başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu, Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük, Fatma Turgut gibi sanatçıların yanı sıra basın jürisi tarafından değerlendirilen performans sonucunda İcra dalı birincisi Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi, yarışmanın en büyük hediyesi olan İpana Müzik Odası'nı kazanırken, diğer kategorilerde dereceye giren gruplara ve öğrencilere hediyeler verildi.

23 yıldır liselilere muhteşem ödüllerin dağıtıldığı ve liselilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren yarışmada, yedi kategoride hem grup hem bireysel olarak ilk üçe girenlere nakit para ödülü kazanma fırsatı sunarak, liselilere toplamda 82.500 TL nakit para ödülü dağıtıldı.

Yarışmada dereceye girenlere verilen ödüller şöyle:

İcra dalı 1.si İpana Müzik Odası, Gruplarda dereceye girenlerde İcra 1. 10.000 TL , İcra 2. 7.500 TL, İcra 1. 5.000 TL, Orkestra 1. 6.000 TL, Orkestra 2. 4.000 TL, Orkestra3. 2.000 TL, Kız Solist 1. 3.000 TL, Kız Solist 2. 2.000 TL, Kız Solist 3. 1.000 TL, Erkek Solist 1. 3.000 TL, Erkek Solist 2. 2.000 TL, Erkek Solist 3. 1.000 TL, Enstrüman 1. 3.000 TL, Enstrüman 2. 2.000 TL, Enstrüman 3. 1.000 TL, Bireysel katılımcılar arasında dereceye girenlerde, Beste 1. 3.000 TL, Beste 2. 2.000 TL, Beste 3. 1.000 TL, Kız Solist 1. 3.000 TL, Kız Solist 2. 2.000 TL, Kız Solist 3. 1.000 TL, Erkek Solist 1. 3.000 TL, Erkek Solist 2. 2.000 TL, Erkek Solist 3. 1.000 TL, Enstrüman 1. 3.000 TL, Enstrüman 2. 2.000 TL, Enstrüman 3. 1.000 TL, Jüri Özel Ödülü 1. 3.000 TL, Jüri Özel Ödülü 2. 2.000 TL, Jüri Özel Ödülü 3. 1.000 TL

Kazananlar şöyle:

İcra dalı birincisi, Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi - Grup 2, ikincisi Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi - Grup 1, üçüncüsü TED Atakent Koleji.

İcra Orkestra birincisi, Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi - Grup 2, ikincisi Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi - Grup 1, üçüncüsü Bursa Özel Rasim Şahinkaya Anadolu ve Fen Lisesi.

İcra Kız Solist birincisi, Antalya Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi'nden Ünzile Özgüven, ikincisi Bursa Özel 3 Mart Halil Güleç Fen ve Anadolu Lisesi'nden Nil Dönmez, üçüncüleri Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nden Elif Su Tatar ve TED Atakent Koleji'nden Selin Arslan.

İcra Erkek Solist birincisi, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nden Atakan Korkmaz , ikincisi Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi & Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Bora Durmuş, üçüncüsü İzmir Özel Rota Anadolu Lisesi'nden Ali Özsoy.

İcra Enstrüman birincisi, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden davulcu Sarp Evren, ikincisi Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nden bas gitarist Barış Öztürk, üçüncüleri Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nden bas gitarist Emirhan İşleyen ve Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nden saksafon icracısı Ebru Karakaş.

Jüri Özel Ödülü birincisi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi (Grup), ikincisi Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden İpeksu Atalay, üçüncüsü Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nden Özlem Yılmaz.

Basın Özel Ödülü birincisi, Bursa Özel 3 Mart Halil Güleç Fen ve Anadolu Lisesi (Grup), ikincisi Antalya Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi'nden Ünzile Özgüven, üçüncüsü Ankara Özel Batıkent Meltem Ayhan Anadolu ve Fen Lisesi.

Beste birincisi, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden 'Tövbeler Olsun' ile Sarp Bertigen, ikincisi Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi & Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden 'Ağlama Mevsimi' ile Bora Durmuş, üçüncüsü TED Atakent Koleji'nden 'Bir Kuş Olsam' ile Su Azra Dayıoğlu.

Bireysel Enstrüman birincisi Bursa Osmangazi Anadolu Lisesi'nden elektro gitarist Ayberk Güngör, ikincisi İzmir Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'nden piyanist Kaan Usta, üçüncüsü Samsun 19 Mayıs Lisesi'nden bağlama çalan Ahmet Bengihan Okuyucu.

Bireysel Kız Solist birincisi Ankara Şehit Aytekin Kuru Anadolu Lisesi'nden Sudem İlayda, ikincisi Muğla Milas Anadolu Lisesi'nden Hatice Altıntaş, üçüncüsü İzmir Özel Saint Joseph Lisesi'nden Okyanus Yaylalı.

Bireysel Erkek Solist birincisi, İstanbul Özel İstek Atanur Oğuz Lisesi'nden Efe Tezyel, ikincisi Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nden Göksel Yiğit, üçüncüsü İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Sarp Bertigen.

Umut Vaat Edenler, İstanbul FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi'nden Selin Güneri, İTÜ ETA Vakfı Acarkent Doğa Koleji'nden Kumsal İnceer, Kağıthane Anadolu Lisesi'nden Yiğit Özdoğan, Lycee Français Pierre Loti'den Antoine Bouveret, Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nden Yağmur Olca, Özel Alman Lisesi'nden Eda Çalışkan, İzmir Özel Türk Koleji'nden Koray Biberoğlu, Muğla Özel Marmaris Çağdaş Bilim Anadolu ve Fen Lisesi'nden Evrim Tao Özen, Siirt Final Fen ve Anadolu Lisesi'nden Metehan Nehir, Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi'nden Sera Erdem.