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Şanlıurfa'da dehşet! Lise öğrencisi tüfekle 3 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa'da özel bir lisede öğretmen ile öğrenci tartışması dehşetle sonuçlandı. Tartışmadan sonra okuldan ayrılan ve tüfekle geri gelen öğrenci, öğretmeni, okulun güvenlik görevlisini ve bir öğrenciyi yaraladı

Giriş: 27.04.2023 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da lise öğrencisi öğretmeniyle birlikte 3 kişiyi tüfekle yaraladı!
Lise öğrencisi öğretmeniyle birlikte 3 kişiyi yaraladı!
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AA

Şanlıurfa'da lisede öğrencinin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

AA'da yer alan habere göre Haliliye ilçesindeki özel bir lisede öğretmen ile öğrenci arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından okuldan ayrılan ve tüfekle geri dönen öğrenci, bahçede ateş etti.

TEDAVİ ALTILANA ALINDILAR

Tüfekten çıkan saçmalarla öğretmen ve güvenlik görevlisi ile okulun bahçe duvarından atlamaya çalışan bir öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren öğrenci de yakalandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak, okul öğrencilerinden İ.D'nin (16) okula sigara ile girmek istediği ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A, okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A'nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir. İ.D. isimli şahıs, suç unsuru tüfekle birlikte olay yerinde yakalanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sarayönü Polis Merkezi Amirliğince olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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