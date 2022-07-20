2022 LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınavı ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklanacak. Lise nakil işlemleri ile net tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın lise nakil takvimi ise şu şekildeydi;